28.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина, финансы
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«Соросята» практически расхватали Украину – осталась земля, недра и по мелочи


Представители финансируемых Западом НГО, оказавшиеся в украинской власти, стремятся максимально заработать на распродаже ресурсов Украины.

Об этом в беседе на телеканале NEWSONE заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почти (уделали страну). Мы уже на границе катастрофы. Есть критические цифры падения, провала бюджетных поступлений, тенденции в каждой отрасли. Есть неготовность МОЗа (Минздрава) к конкретным задачам. И то же самое – в каждом министерстве. Министерства развалены. Я знаю, что делается в моем министерстве.

Смотрите, что они делают: они хотят себе максимально легитимные деньги для того, чтобы обезопасить себя: «откуда у вас деньги?» – «а вот мы за каденцию заработали 3,5,7». Коболев там – вообще… С Витренко сколько заработал.

«Мы – богатые люди, не задавайте нам вопросы откуда наши квартиры, откуда наши дома». Задача, которая поставлена перед ними извне – земля, НАК «Нефтегаз Украины», нефть, месторождения. Все, что еще осталось в стране», – подытожил экс-министр.

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