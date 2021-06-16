«СП-2» превращает Украину в хутор

16.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Запуск газопровода «Северный поток-2» чреват для Украины потерей не только больших денег, но и газотранспортной системы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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«Украина теряет большие деньги. Да, пока действует контракт, но 2024 год наступит быстро. К тому же прокачка через Украину с каждым годом в любом случае уменьшается, Россия стремится направить газ в Европу через альтернативные путепроводы», – сказал эксперт «Известиям».

По его словам, Киев также теряет выгоды, которые мог бы получать от своего геополитического положения.

«Наконец, Украина теряет газотранспортную систему. Если она не используется, то она ветшает. Рано или поздно она придет в полную негодность, Украина сделает еще один шаг к архаизации», — считает Безпалько.

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев подчеркивает, что украинское руководство выполняет волю Вашингтона.

«Многое решится на встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Если лидеры двух стран договорятся о «красных линиях» по Украине, то Киев перестанет поднимать вопрос газопровода. Если договоренностей достичь не удастся, то Зеленский продолжит об этом говорить на международном уровне, а США, возможно, попытаются снизить рентабельность проекта», – предполагает Евсеев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», акции «Газпрома» резко обновили максимум после укладки труб по первой нитке газопровода «Северный поток-2».

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