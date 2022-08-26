Спасти заказник: Севастополь тяжело преодолевает наследие Овсянникова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Почти 4 га лесного массива на территории природного заказника «Мыс Айя» подлежат возврату в городскую собственность Севастополя из аренды.

При прежнем губернаторе Дмитрии Овсянникове ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» получило территорию в распоряжение за символическую плату в 270 рублей в год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Арендатор перегородил часть лесного массива сеткой, мотивируя это необходимостью обустройства вольера для диких животных. Все попытки добиться сноса забора, перегораживающего участок Большой севастопольской тропы, оказались безрезультатными – предыдущее городское руководство не реагировало ни на депутатские обращения, ни на возмущение общественников.

«Переломным моментом послужил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации о признании недействительным соглашения, что в последствии позволило признать недействительными и договоры аренды лесных участков, – отметила в эфире «Первого севастопольского» директор Департамента природных ресурсов и экологии правительства Севастополя Юлия Гаврилова. – Сейчас идет серия судебных процессов по этой теме, но на прошлой неделе вместе с судебными приставами мы воплощали в жизнь решения суда о принудительном сносе вольера. Владельцу вольера давалось право сделать это самостоятельно, он не воспользовался. И государство включило положенную процедуру. Строения располагались на лесных участках и в границах особо охраняемой природной территории заказника «Мыс Айя». Там таких строений находиться не может, поэтому решение суда в нашу пользу».

Один из исков касается признанием собственности за ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» на 36 особей европейского оленя, которых содержали за решеткой. Но на момент сноса вольера животных там не было, и инспекторам Севприроднадзора еще предстоит выяснить их судьбу.

Арендатор пытается апелляциями добиться отмены решения разорвать договоры. Сначала ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» вернуло городу часть земель, но затем обжаловало решение. Теперь Севприроднадзору предстоит оформить их на баланс Дирекции природно-заповедного фонда Севастополя.