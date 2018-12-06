06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Политические репрессии, Скандал, Украина
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Спустя четыре года до украинского судьи дотянулась мстительная рука Майдана

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное расследование по делу о так называемой “противоправной деятельности председателя одного из местных судов Черкасской области во время событий в январе 2014 года”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

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“На основании полноты собранных достаточных и объективных доказательств 23 ноября 2018 года прокурором было принято процессуальное решение о завершении досудебного расследования относительно председателя одного из местных судов Черкасской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 (вынесение заведомо неправосудных решений, совершенных в других личных интересах) УК Украины”, – говорится в сообщении.

Судье инкриминируется вынесение приговоров семи задержанных за массовые беспорядки боевиков.

По состоянию на данный момент участники уголовного судопроизводства знакомятся с материалами досудебного расследования.

“Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по фактам противодействия протестным акциям путем противоправного преследования участников митингов и собраний в г. Черкассы в январе 2014 года сотрудниками правоохранительных органов и суда. Также продолжается предоставление правовой оценки причастным лицам по другим эпизодам”, – говорится в сообщении.

Напомним, экс-начальника киевского главка МВД также будут судить за события 2014 года, когда он выполнял свой служебный долг и пытался противодействовать массовым беспорядкам националистов.

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