США манят Сербию членством в ЕС в обмен на официальную сдачу Косово

21.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

США и Сербия намерены провести следующий раунд переговоров по судьбе Косово в декабре. Соответствующий анонс опубликовала пресс-служба госсекретаря Майкла Помпео по итогам вчерашней встречи с сербским президентом Александром Вучичем.

К зиме американцы также намерены провести консультации с албанскими сепаратистами – после того, как в Приштине будет урегулирован политический кризис, разразившийся в связи с визитом «премьера» Рамуша Харадиная в Гаагу для показаний по военным преступлениям.

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Помпео по итогам переговоров с Вучичем призвал Сербию сосредоточиться на «своей стратегической цели» – членстве в ЕС, и ради этого возобновить диалог с Приштиной, финальным итогом которого, по мнению Вашингтона, должно стать признание незаконно отторгнутого Косово, цитирует Blic заявление Госдепа.

«Госсекретарь Помпео призвал Сербию сосредоточиться на достижении этой стратегической цели путем ускорения реформ, а также возобновить переговоры с Косово о достижении всеобъемлющего соглашения о нормализации, которое приведет к взаимному признанию», – говорится в документе.

Сербский лидер Вучич подтвердил, что просил Помпео повлиять на албанских сепаратистов и добиться отмены экономической блокады славянских анклавов Косово. Только после этого Белград готов к возобновлению переговоров с Приштиной.

«В этом отношении нет никаких сомнений в том, что мы имеем американскую поддержку, поскольку они также считают важным продолжать диалог между Белградом и Приштиной», – сказал президент.

«Помпео – один из тех, кто в официальном сообщении после встречи с (так называемым «президентом» самопровозглашенной республики Косово) Хашимом Тачи заявил, что нельзя оставлять пошлины в силе. Он жёсткий человек, который представляет мощную державу, и он свою позицию не меняет», – подчеркнул Вучич.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич отметил, что Помпео на состоявшейся встрече продемонстрировал «значительное изменение по сравнению с заявлениями бывшей администрации США». Американцы, по словам министра, «думают, что необходимо вести переговоры дальше и искать компромисс».

Сегодня Александр Вучич продолжил консультации в Нью-Йорке, поговорив с заместителем помощника госсекретаря США Мэтью Палмером и исполнительным вице-президентом Атлантического совета Деймоном Уилсоном. Основной темой также была ситуация в Косово.

«Защита интересов сербского народа в Косово и Метохии и защита жизненно важных национальных и государственных интересов Сербии были сутью моей беседы», – сообщил Вучич.

Ранее российские эксперты призвали власти Сербии не верить обещаниям США о возможности усмирить албанских сепаратистов. Политолог Борис Межуев выразил уверенность, что американцы не намерены всерьез «ставить на место своих клиентов, независимость которых они так долго пробивали».

«Американцы могут, как угодно повлиять на Албанию и Косово. Они полностью управляют там ситуацией. Теоретически они могут такую кость бросить Сербии. И потребовать взамен каких-то уступок в вопросах НАТО и прочего. Но это будет обман. Ни в коем случае сербы не должны на это покупаться, потому что, как только они сыграют в какую-то американскую игру, тут же все вернется. Их просто надуют», – согласился политолог Олег Матвейчев.