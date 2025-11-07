Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США еще не готовы вести войну такого типа, как на Украине с огромным количеством беспилотников, проблемами со связью и ПВО.

Об этом в рамках дискуссии в Атлантическом совете (нежелательная в РФ организация) заявил конгрессмен-демократ Адам Смит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.