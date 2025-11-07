США не готовы к войне такого типа, как на Украине, – американский конгрессмен
США еще не готовы вести войну такого типа, как на Украине с огромным количеством беспилотников, проблемами со связью и ПВО.
Об этом в рамках дискуссии в Атлантическом совете (нежелательная в РФ организация) заявил конгрессмен-демократ Адам Смит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы еще не освоили эти важные системы. Можно извлечь уроки из ситуации на Украине, но нет двух одинаковых сражений.
Надежная связь и информационные системы имеют решающее значение. Даже самые лучшие системы в мире бесполезны, если их можно заглушить. Так как же их защитить? Как создать систему, которая будет работать в условиях конфликта?
У нас есть целый ряд новых технологий, которые еще не внедрены в достаточном количестве, мы еще не развернули их в космосе, и я бы сказал, что вся цепочка уничтожения, включая защиту, нуждается в доработке.
И еще есть проблема с количеством, о которой мы говорили ранее. У нас недостаточно беспилотников, у нас недостаточно технологий для борьбы с беспилотниками, ракетами или средствами противоракетной обороны. Нам нужно масштабировать все эти вещи, чтобы иметь достаточный сдерживающий фактор», – заявил Смит.
