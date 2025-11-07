США не готовы к войне такого типа, как на Украине, – американский конгрессмен

Анатолий Лапин.  
07.11.2025 09:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 285
 
Вооруженные силы, Дзен, США


США еще не готовы вести войну такого типа, как на Украине с огромным количеством беспилотников, проблемами со связью и ПВО.

Об этом в рамках дискуссии в Атлантическом совете (нежелательная в РФ организация) заявил конгрессмен-демократ Адам Смит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США еще не готовы вести войну такого типа, как на Украине с огромным количеством...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы еще не освоили эти важные системы. Можно извлечь уроки из ситуации на Украине, но нет двух одинаковых сражений.

Надежная связь и информационные системы имеют решающее значение. Даже самые лучшие системы в мире бесполезны, если их можно заглушить. Так как же их защитить? Как создать систему, которая будет работать в условиях конфликта?

У нас есть целый ряд новых технологий, которые еще не внедрены в достаточном количестве, мы еще не развернули их в космосе, и я бы сказал, что вся цепочка уничтожения, включая защиту, нуждается в доработке.

И еще есть проблема с количеством, о которой мы говорили ранее. У нас недостаточно беспилотников, у нас недостаточно технологий для борьбы с беспилотниками, ракетами или средствами противоракетной обороны. Нам нужно масштабировать все эти вещи, чтобы иметь достаточный сдерживающий фактор», – заявил Смит.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить