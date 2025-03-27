США недаром вцепились в Запорожскую АЭС – украинский политолог

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Американцам очень бы хотелось, чтобы ЗАЭС стала подконтрольной Киеву, однако в целом вопрос принадлежности станции для планов Белого дома не принципиальный.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЗАЭС – камень преткновения, в первую очередь, США, а не Украины. Я общался со специалистами, которые рассказали, что поскольку США хотят добывать редкоземельные металлы, их интересует месторождение в Днепропетровской области, в частности, в районе Никополя – Орджоникидзе, то для добычи необходимо большое количество электроэнергии, которое может поставить только ЗАЭС. И они ищут формулу, по которой они бы могли получать в перспективе эту электроэнергию», – рассказал Бондаренко.