США недаром вцепились в Запорожскую АЭС – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
27.03.2025 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 603
 
Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, США, Украина


Американцам очень бы хотелось, чтобы ЗАЭС стала подконтрольной Киеву, однако в целом вопрос принадлежности станции для планов Белого дома не принципиальный.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцам очень бы хотелось, чтобы ЗАЭС стала подконтрольной Киеву, однако в целом вопрос принадлежности...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«ЗАЭС – камень преткновения, в первую очередь, США, а не Украины. Я общался со специалистами, которые рассказали, что поскольку США хотят добывать редкоземельные металлы, их интересует месторождение в Днепропетровской области, в частности, в районе Никополя – Орджоникидзе, то для добычи необходимо большое количество электроэнергии, которое может поставить только ЗАЭС.

И они ищут формулу, по которой они бы могли получать в перспективе эту электроэнергию», – рассказал Бондаренко.

«В идеале, конечно, чтобы ЗАЭС оказалась на территории, подконтрольной Украине, но есть и разного рода варианты – совместное обслуживание, совместная эксплуатация и прочее с Россией. Думаю, сейчас попросту идёт нагнетание вокруг ЗАЭС», – объяснил политолог.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить