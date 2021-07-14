«США перешли на сторону врагов Украины» – Илларионов

14.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Соединенные Штаты Америки приняли позицию России по Украине и теперь вынуждают Киев выполнять «Минские соглашения».

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife завил бывший советник президента России, эмигрировавший в США, Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Илларионов, который не скрывает своей поддержки экс-президента США Дональда Трампа, критикует администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена за то, что после его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве он согласился с российским видением «Минских соглашений» и необходимостью предоставить политическую автономию Донбассу.

«По ключевому вопросу для Украины, а именно «Минским соглашениям», позиции Путина и Байдена совпадают. А позиция Путина хорошо известна всем нам, заключается в том, что необходимо осуществлять «Минские соглашения», причем, в той интерпретации, которую предлагает Путин. Но этого мало – во время встречи в Женеве Путин предложил Байден дополнения к «Минским соглашениям» – предоставление политической автономии сепаратистам. Этого в «Минских соглашениях» нет», – сказал Илларионов.

«Об этом нам рассказала Виктория Нуланд, которая непосредственно участвовала в этих переговорах, она сидела рядом с Байденом, и сразу же, на следующее утро 17-го июня она рассказала в интервью «Голосу Америки» подробно это предложение. Затем она воспроизвела эту позицию во время своего выступления и в других местах. Более того, в дальнейшем, в ходе ее переговоров с господином Ермаком, руководителем Офиса президента, обе стороны зафиксировали, что идет работа по имплементации «Минских соглашений». «Минские соглашения были возрождены, и постоянно об этом говорили теперь уже и в Берлине, во время визита Зеленского к Меркель, и в других местах», – отметил эксперт.

«И, к большому сожалению, мы видим, что и украинская сторона, украинские представители, которые за несколько дней до того говорили о неприемлемости «Минских соглашений», стали говорить о том, что идет работа по «Минским соглашениям»… Соединенные Штаты в лице нынешней администрации, к большому сожалению, де-факто перешли на сторону противника. И по ключевым вопросам для Украины занимают сторону Путина и передают путинские пожелания украинской стороне. Вот действительно, чего невозможно было ожидать – что администрация США займется таким делом, но это произошло», – считает экс-советник Путина.

«И то, что произошло за последние недели уже после Женевы, к большому сожалению, только подтверждает это. Мы знаем о том, что визит Зеленского, который вначале был назначен на середину июля, потом был сдвинут на конец июля, сейчас речь идет об августе, а, возможно, он будет сдвинут еще больше. Иными словами, мы видим продолжающуюся политику нынешней американской администрации, которая отнимает у Украины, находящейся в очень сложном положении, даже те небольшие ресурсы, которые она имела. До сих пор США не назначили посла в Украину… Можно продолжать этот список – мы видим последовательную позицию, политику администрации Байдена, которая не поддерживает Украину, которая делает позицию Украины гораздо более сложной, чем она была до того», – заявил Илларионов.