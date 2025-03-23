«США торгуются за Запорожскую АЭС совсем не ради нас» – украинский политолог

США попытаются выторговать Запорожскую АЭС у России для того, чтобы обеспечить энергией своих буржуев, скупивших украинские недра.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По итогам переговоров, чья же будет Запорожская атомная электростанция, кто ее будет контролировать?», – спросил ведущий.

«Для этого и существуют переговоры. Для Соединенных Штатов Запорожская атомная электростанция очень важна в том плане, что если они собираются действительно добывать редкоземельные металлы в Днепропетровской области, то им потребуется огромное количество электроэнергии. А эту электроэнергию может дать только Запорожская атомная.

Именно в этом их интерес. А не потому что они благодетели, очень любят Украину и стараются для Украины добыть побольше ресурсов.

Но Россия тоже не собирается сейчас прощаться с Запорожской атомной. И поэтому очевидно, что будут очень сложные переговоры. Говорить об их исходе сейчас очень рано», – отметил политолог.