«США торгуются за Запорожскую АЭС совсем не ради нас» – украинский политолог
США попытаются выторговать Запорожскую АЭС у России для того, чтобы обеспечить энергией своих буржуев, скупивших украинские недра.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По итогам переговоров, чья же будет Запорожская атомная электростанция, кто ее будет контролировать?», – спросил ведущий.
«Для этого и существуют переговоры. Для Соединенных Штатов Запорожская атомная электростанция очень важна в том плане, что если они собираются действительно добывать редкоземельные металлы в Днепропетровской области, то им потребуется огромное количество электроэнергии. А эту электроэнергию может дать только Запорожская атомная.
Именно в этом их интерес. А не потому что они благодетели, очень любят Украину и стараются для Украины добыть побольше ресурсов.
Но Россия тоже не собирается сейчас прощаться с Запорожской атомной. И поэтому очевидно, что будут очень сложные переговоры. Говорить об их исходе сейчас очень рано», – отметил политолог.
«Один из наших зрителей также спрашивает, как вы оцениваете происходящее в Курской области?», – поинтересовался ведущий.
«Я изначально расценивал это как авантюру, но авантюра закономерно закончилась. Заканчивается. Извините, но мне жалко просто тех людей, которые там погибли. Британские источники называют 70 тысяч человек. Понятное дело, что Украина отрицает, но мы понесли тяжелейшие потери в Курской области, и ради чего? Абсолютно бездарная операция, за которую кто-то должен понести ответственность», – возмущался он.
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