30.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия, Сербия, США
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США запустили против друга Путина технологию украинского Майдана

Против президента Сербии Александра Вучича американцы применяют свою испытанную технологию, когда заставляют синхронно выступать с критикой против власти все подконтрольные силы – и сербскую оппозицию, и верхушку сепаратистов Косово, и представителей НАТО, и католиков Хорватии, и мусульман Боснии.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог  Олег Матвейчев.

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«Это технология, которая всегда работала у американцев. Она заключается в том, что главное — нападать на лидера, которого они хотят «свалить». Вучича они считают другом Путина. Поэтому его нужно валить. Атака ведется и с либеральных позиций и с левых популистских, и с консервативных», – сказал Матвейчев.

Он напомнил, что точно такая же технология применялась и во время Майдана на Украине.

«На майдане одновременно стояли и либералы-«правозащитники», которые «за Европу», и люди с левыми убеждениями, и «борцы с коррупцией», националисты, консерваторы, фашисты и так далее. Носителям этих кардинально различных идеалов была дана установка: ваши цели реализуются, если свалите Януковича. В Сербии такая же ситуация: все силы подняты против главного», – сказал Матвейчев.

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