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07.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Транспорт
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Стало известно, зачем Россия опять запустила паромы в Крым

Керченская паромная переправа возобновила свою работу спустя несколько месяцев простоя после открытия Крымского моста для грузовиков. Тогда, 1 октября 2018-го, переправа стала ненужной, и ее работа остановилась. Предприятие хотели ликвидировать, но в декабре правительство республики решило сохранить оператора переправы без объяснения причин.

Они стали ясны сегодня – гендиректор ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков в своем блоге сообщил, что паромы будут перевозить опасные грузы, военных и жителей близлежащих населенных пунктов по обе стороны пролива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Паромное сообщение позволит закрыть имеющуюся потребность в морских перевозках через Керченскую паромную переправу после открытия транспортного перехода через Керченский пролив, а также обеспечить перевозку транспорта, в отношении которого могут быть ограничения на проезд по Крымскому мосту, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Основными клиентами паромной переправы станут пассажиры, проживающие в прилегающих районах Крыма и Краснодарского края, работники организаций, находящихся в порту Кавказ, а также военнослужащие, сопровождающие эшелоны военной техники», – сообщил Волков.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что с 1 октября прошлого года по транспортному переходу, связавшему в мае Крым и Тамань, могут двигаться автомобили, чья масса превышает 3,5 тонны.

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