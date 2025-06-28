Стало известно, зачем Россия спасла режим Казахстана накануне СВО

Максим Столяров.  
28.06.2025 15:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Казахстан, Россия


Россия была вынуждена вмешаться в события в Казахстане незадолго до начала СВО, поскольку ситуация выглядела угрожающей.

Об этом говорили участники подкаста «Чистота понимания», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия была вынуждена вмешаться в события в Казахстане незадолго до начала СВО, поскольку ситуация...

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«России не нужна гражданская война на своих границах. И именно поэтому Россия поддерживает какую-никакую, любую государственность у себя по периметру. Потому что если она переведёт на голый прагматизм, то везде по периметру будет, как между Таджикистаном и Киргизией», – сказал медиатехнолог Семён Уралов.

В свою очередь, политолог Алексей Чадаев напомнил, как Россия в январе 2022 года ввела войска Казахстан, помогая подавить беспорядки.

«А вы представьте сценарий: февраль 2022-го, а у нас в этот момент 8 пограничных областей в диапазоне от Дагестана до Алтая переполнены потоками беженцев, отступающих каких-то вооружённых банд, выясняющих отношения друг с другом? Вот эта тысячекилометровая граница превращается в непрерывную зону стихийного бедствия. И в этот момент случается тот самый готовившийся удар ВСУ на Донецк. А мы в этот момент уже горим по всему [периметру]», – рассуждает Чадаев.

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