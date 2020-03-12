Суд по «Боингу» в Голландии: Россия не признает фейковый вердикт

12.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Так называемый суд в Нидерландах по крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе уже вскрыл нестыковки в версии обвинения, которое изначально было «заточено» на дискредитацию России и ухода властей Украины от ответственности.

Об этом в эфире радио Вести FM заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, голландские следователи отказались рассматривать версии причастности Украины к крушению самолета и исключают из материалов все, что может вывести на мысль о вине Киева.

«Процесс начался с массы откровенных ляпов следствия. По-моему, это понимают и сами следователи, видно как им неудобно отвечать на некоторые вопросы… Следствие строилось, исключительно исходя из намерений обвинить во всех бедах Россию – и больше ничего, не рассматривать других версий», – сказал Корнилов.

По его мнению, об этом «свидетельствует скандальный случай с серийным номером корпуса ракеты».

«Я уверен, что в ходе суда уже не раз будут задавать вопрос, куда же делся этот корпус и, главное, откуда он взялся, но хочу напомнить для тех, кто подзабыл, что голландское следствие само продемонстрировало этот корпус ракеты. Они не сказали тогда, что это та самая ракета, которая сбила самолет, хотя за них это сделали практически все мировые СМИ… Но следователи при этом заявили, что, якобы, этот корпус был найден в Донбассе, на востоке Украины, то есть, в местах сражений… И, когда спустя три-четыре месяца Министерство обороны России предъявило неопровержимые доказательства того, что это корпус ракеты, которая в 89-м году, еще при Советском Союзе, была доставлена в воинскую часть Советской армии на западе Украины, и, соответственно, осталась на вооружении украинской армии после распада Советского Союза, вдруг моментально голландское следствие, западные СМИ, газеты потеряли всяческий интерес к этой ракете. Вдруг оказывается, это уже неважно!» – изумился аналитик.

«О чем это свидетельствует? Любые доказательства иной версии, в частности, версии причастности украинской армии к уничтожению этого «Боинга», просто отметаются сразу, даже не принимаются во внимание», – заявил Корнилов.

Эксперт также подчеркнул, что подобные однобокие процессы побуждают Россию не признавать будущий вердикт этого и других явно ангажированных западных судов.

«О каком правосудии может идти речь? Подобные абсурднейшие решения действительно в итоге вынудят российское руководство рано или поздно просто отказаться от признания юрисдикции любых западных судов. Причем, даже речь идет не о приоритете российского права над международным, а именно об отказе от рассмотрения и приема как такового», – заключил Корнилов.