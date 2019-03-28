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28.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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«Святые украинские земли оказались в Польше, России и Белоруссии» – Фарион

Одиозная украинская националистка Ирина Фарион объявила Украину моноэтническим государством.

Об этом она заявила в эфире телеканала «ИНТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На наших с вами святых украинских землях, часть которых теперь в составе Польши и составе России, и в составе Белоруссии, никогда не было другого языка. В Украине должны господствовать украинцы, как в Польше господствуют поляки, а в Венгрии – венгры. То, что Украина – многонациональная страна, опровергнуто уже давным-давно. Мы – моноэтническая нация, в соответствии с переписью ООН, моноэтнической является та нация, где моноэтническим населением является не менее 70% населения. У нас 77,8%. Это перепись населения 2001-го года», – заявила Фарион.

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