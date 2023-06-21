Табах не верит, что ВСУ прорвут оборону русских

Украинское наступление бесполезно без преимущества ВСУ в воздухе. Российская армия создала серьезные фортификационные сооружения и выстроила глубоко эшелонированную оборону.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший представитель НАТО в Москве, советский эмигрант Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наступление, они это назвали контрнаступление, эти военные эксперты, что это наступление уже к лету будет. Я понимал, что это невозможно сделать. Я не самый большой стратег или военачальник, но даже на моем мелком уровне я понимал, что наступление на многоэшелонированную фортифицированную оборону, которую Россия, русские солдаты, военные успели сделать, – у них было достаточно для этого времени», – сказал Табах.

«Кстати, что у России хорошо поставлено – это фортифицирование, быстро создать окопы, бункера и быстро занимать оборону. Им было дано достаточно много времени, чтобы это сделать, забетонировать эти вещи. Поэтому пехотой, танками или бронетехникой и артиллерией ты не возьмешь – должно быть превосходство в небе.

Даже я это понимал, поэтому эту всю дезинформацию, которую давали у вас в СМИ, и до сих пор это происходит, меня это огорчало, потому что это деморализирует войска и саботирует многие вещи, это вашему Генштабу создает огромные неудобности и это стоит много жизней украинских воинов», – заявил Табах.