Террорист Сенцов не подлежит обмену на политического узника Вышинского

23.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Никакого обмена задержанного на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России украинского террориста Олега Сенцова быть не может – Вышинский должен быть освобожден без всяких условий.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правозащитник напомнил, что Сенцов был признан виновным по решению суда – в то время, как рассмотрение дела Вышинского постоянно переносится.

«По Вышинскому свою позицию мы высказывали относительно того, что обмен на Сенцова – это абсурд. Да и сам Вышинский говорит, что он не вещь, не разменная монета, чтобы участвовать в каких-то обменах.

Нужно добиваться освобождения Вышинского. Ни одного конкретного обвинения не было сказано по нему в то время, как по Сенцову было судебное решение, основанное на конкретном материале, доказательствах.

Поэтому нужно разделять политику от реальных узников, которых необходимо освобождать», – заключил Брод.