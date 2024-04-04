Трамп на стороне Зеленского – Табах

Анатолий Лапин.  
04.04.2024 15:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп на самом деле хочет заставить Россию сесть за стол переговоров на украинских условиях.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-представитель НАТО в России, сторонник Трампа Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп на самом деле хочет заставить Россию сесть за стол переговоров...

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По мнению Табаха, на Украине неправильно переводят слова кандидата в президенты США, когда он говорит о конфликте.

«Он сказал, что «Я знаю Зеленского – Зеленский очень хороший человек, он меня не подвел тогда с этим звонком, я ему благодарен». То есть он показывает, что расположен к Зеленскому. И «посажу Путина». Тут перевели, что «я с ним дружу или я его люблю». Это неправильно. Это: «Я терплю его, я с ним могу работать». Это такой перевод, это не показывает, что человек нравится или нет. Ну так: «Я с ним нормально». То есть он уже в этом показал, что он на стороне Зеленского», – сказал Табах.

«Потом он говорит: «Я скажу делайте сделку, я скажу Зеленскому – давай сделку. А Путину я скажу «иди на сделку». Это так переводится, а не как переводят здесь. «А если ты не пойдешь на сделку, я этому»… Сначала он говорил: «Дам столько оружия, что тебе мало не покажется». А сейчас он говорит: «Дам много денег, а тебе денег не дам». Это непонятно, какое содержание сделки, он говорит Украине: «Делайте сделку, создайте сделку. Вы сделайте сделку, а Путин должен будет пойти на эту сделку, иначе я вам дам много денег, а тебе не дам никаких денег», – заявил Табах.

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