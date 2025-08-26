Трамп не только не миротворец, но ещё и провокатор и поджигатель – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не стоит верить в «миротворчество» президента США Дональда Трампа – под этим соусом он бросает Европу в огонь конфликта с Россией, заставляя ее платить за американское оружие.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп продолжает очень успешно ту линию, которую не он придумал, но при нем она осуществляется более успешно, последовательно и хитро. Это линия на то, чтобы подставить под возможную бучу, с возможным даже использованием ядерного оружия, Европу, а самому миротворчески отойти в сторонку. Внешне выглядит это вроде бы как какой-то позитив. Он соглашается с некоторыми нашими доводами, он миротворец, он «последовательно борется за мир», много для этого вроде бы как делает. Но если брать существо, то существо очень-очень скользкое, с точки зрения интересов Российской Федерации», – отметил он.