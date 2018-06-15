15.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политика, Скандал, США, Украина

Трамп превратил “большую семерку” в “маленькую шестерку”


Позиция президента США Дональда Трампа уничтожила «большую семёрку» и поставила США и ЕС на грань торговой и экономической войны.

Такое мнение в эфире интернет-канала портала «Капитал» высказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большой семёрки» уже не существует. Сначала была «большая восьмёрка», потом была «средняя семёрка», а теперь – «маленькая шестёрка». Условно говоря, после того, как Трамп не подписал итоговое коммюнике и устроил там скандал, который имеет все шансы превратиться в полноценную торговую войну с жертвами, потерями и всем остальным, то можно сказать, что сегодня осталась эта «шестёрка». Это главный политический итог этого заседания», – заявил политолог.

«Главный экономический итог – это экономическая война, Трамп же требует не только какие-то барьеры поснимать или лёгкие грузовики обложил ввозным налогом в 25 процентов. Фактически он требует от Европы поменять всю экономическую систему, он требует от них отменить НДС, потому что считает, что это предмет внутреннего протекционизма. То есть, он требует переформатировать под США экономики стран ЕС и Канады, которые и так были глубоко интегрированы в американскую экономику», – добавил Бортник.

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