Троицкий призвал Зеленского и Порошенко помириться перед лицом угрозы

Новости Украины

Такие решения, как привлечение к уголовной ответственности экс-президента Украины Петра Порошенко, в то время как существует опасность уничтожения украинской государственности, – это лучший подарок под Новый год для Кремля.

Об этом в эфире украинского телеканала «Эспрессо» заявил бежавший из РФ музыкальный критик и либерал Артемий Троицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня очень тревожит та ситуация, которая сейчас сложилась вокруг Петра Порошенка. В политике имеется тактика, имеется стратегия. Тактика – это всякие партийные интриги, это всевозможные внутриполитические ходы в борьбе за власть. Но имеется стратегия, это намного важнее. Стратегия – это война. Это тот факт, что у Украины имеется единый враг, этот враг сидит в Кремле, и вот он такой же враг для Порошенко, как и для Зеленского. Я считаю, что перед лицом этого врага, перед лицом военной угрозы, перед лицом уничтожения украинского государства нужно забыть всю нафиг эту тактику, все эти интриги, сплетни, борьбу за власть в Раде или где ещё. Потому что все эти ребята, за исключением партии «За жизнь» (которая я вообще не понимаю, как существует, честно говоря, потому что это предательская партия), но, все остальные нормальные, ответственные, патриотично настроенные украинцы, естественно, должны быть вместе в стратегических вопросах, в вопросах противостояния России», – Троицкий открыто встал на сторону украинских нацистов и оправдал репрессии над несогласными.

Зеленского и Порошенко он считает «хорошими ребятами».

«Меня очень огорчает то, что одни хорошие ребята борются с другими, в общем-то, тоже достаточно неплохими ребятами. Это ошибка, которая может очень дорого Украине обойтись. И я уверен, что это лучший подарок Путину, это ему новогодний букет или коробка с конфетами «Roshen», – добавил либерал.