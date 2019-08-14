Турция на десятилетия привязывается к РФ – МИД Украины

14.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина не может рассчитывать на Турцию как на своего союзника в противостоянии с Российской Федерацией.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил директор дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский.

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«Касательно того, принадлежит ли Турция к числу, как вы сказали, антироссийских союзников Украины – нет, не принадлежит. Это я могу сказать сразу. За последние три года произошла значительная трансформация, и сегодняшняя Турция кардинально отличается от той, которую я помню до 2016 года», – сказал Корсунский.

В подтверждение своих слов он привел несколько фактов.

«Эрдоган – третий мировой лидер после Меркель и президента Франции, с которыми Путин общается по телефону. У них в год происходит семь-восемь саммитов. Каждый месяц они разговаривают по телефону, очень плотно координируют политику по ключевым вопросам, в частности, по Сирии. В Турции «Росатом» строит атомную станцию. Вначале это были стопроцентные инвестиции, сейчас – это половина. Понятно, что если Россия строит атомную станцию, она будет поставлять туда топливо, заниматься отходами. Это на десятилетия жесточайшим образом привязывает Турцию к России», – говорит украинский дипломат.

По его словам, Турция не стала союзником Украины в вопросе транзита газа.

«Турция, к сожалению, не выполнила свое обещание – я тому свидетель – о том, что будет построена только одна нитка «Турецкого потока», по которой будет идти газ в Турцию. Это плохо для нас, но это можно было объяснить. Но на самом деле построены две ветки, и вторая ветка идет в Европу. Таким образом, Турция фактически дала согласие на то, что с нашего рынка, с нашего транзита уйдет 31 миллиард кубов газа на юг. Турция хорошо осознавала последствия этого шага, но она на это пошла», – добавил Корсунский.

Единственным позитивом для Украины он усматривает позицию Турцию относительно Крыма.

«По вопросу крымских татар – тут позитив, неизменный с первого дня оккупации. Хотя турки не понимают, почему мы не защищали Крым военным образом. Они ожидали, что мы будем воевать. Когда идет военная агрессия, то должен быть соответствующий ответ. Но, конечно же, они никогда не признают оккупацию Крыма и будут поддерживать крымских татар. В Турции живут примерно четыре миллиона крымских турков, и пренебречь мнением такого количества избирателей Эрдоган не может», – полагает директор дипломатической академии при МИД Украины.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Турции президент Украины Зеленский заявил, что вместе со своим турецким коллегой будет отрывать Крым от России.

В то же время попытка Зеленского заручиться поддержкой Турции в противостоянии с Россией не увенчалась успехом.

Кроме того, Турция предупредила США, что не позволит превратить себя в Украину.