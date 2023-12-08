У США заканчиваются деньги для восполнения своих оружейных запасов – Пентагон

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США скоро достигнут предела и не смогут выделять Украине дополнительную помощь.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила замспикера Пентагона Сабрина Сингх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, если Конгресс не согласится выделить запрашиваемые для Украины деньги, США будет не за что даже пополнить свои оружейные запасы:

«Помощь Украине в обеспечении безопасности – это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность, потому что она помогает предотвратить более масштабную войну в Европе, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая квалифицированные рабочие места для американского народа дома. И без дополнительного финансирования министерство вскоре может достичь точки, когда оно не сможет поддерживать текущий уровень помощи Украине в области безопасности», – сказала чиновница.

«Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что у нас недостаточно денег, чтобы восполнить наши собственные запасы, а это значит, что у нас недостаточно средств, чтобы продолжать поставлять Украине то, в чем она нуждается, потому что наше оружие, наши возможности, наши системы снимаются с наших полок и отправляются в Украину», – заявила Сингх.