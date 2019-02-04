У Тимошенко хотят разместить на Украине направленные на РФ американские ракеты

04.02.2019, Киев, Галина Шершнева

После расторжения США договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) Украине придется задуматься о размещении на своей территории ракет, направленных на Россию.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил директор социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко, обслуживающий Юлию Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Нам важен не сам договор и не сами ракеты, а расстояние 500-1000 км. Это то расстояние, которое нам нужно обезопасить от России. Если этот процесс будет двигаться дальше, то любому президенту и командованию придется принимать тяжелое, но важное решение о приеме ракет средней и меньшей дальности на территории Украины для сдерживания российской агрессии», – сказал Небоженко.

ДРСМД предполагал уничтожение всех комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Сейчас США вышли из этого договора.

«Украина оказалась в эпицентре. Поляки это тоже осознали. Но они входят в НАТО, поэтому там будут размещены эти ракеты, в Прибалтике тоже будут размещены. Санкт-Петербург уже находится в жестком гарантийном котле. Осталась только Украина. Мы к этому не имеем отношения, но мировой процесс происходит невероятно быстро. На огромной территории нет регулятора, а мы в средине», – сказал Небоженко.