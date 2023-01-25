У Зеленского анонсировали удары по Крыму, Екатеринбургу, Питеру и Москве

Анатолий Лапин.  
25.01.2023 15:17
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина будет наносить Удары по Крыму, а также обещает «неспокойную жизнь» Москве, Екатеринбургу и Санкт-Петербургу.

Об этом в эфире украинского «24 канала» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет наносить Удары по Крыму, а также обещает «неспокойную жизнь» Москве, Екатеринбургу и...

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 «Территории, оккупированные Россией, являются неотъемлемой частью Украины, и все, что Украина будет делать на этих территориях по освобождению, в том числе нанося максимальный ущерб российской технике и живой силе, уничтожая все, что там находится с маркировкой «Российская Федерация» – это абсолютно законно и абсолютно корректно. Мы будем уничтожать все, что находится на оккупированных территориях, в том числе на полуострове Крым…

Здесь будем разрушать, уничтожать, потому что это – полноценная война, президент Зеленский неоднократно говорил о том, что нет ни единого варианта остановить эту войну…

Внутренняя эскалация войны в России неизбежна, и будут наноситься удары по разным целям. Почему, кем и зачем – это уже другой вопрос, и мы его не можем сегодня обсуждать…

Украина удары по России не наносит, но, тем не менее, логика войны и эскалация войны внутри, на внутреннем рынке России будет неизбежной. В том числе, подвержены будут и такие города, которые изнеженные, ленивые города, думали, что они живут уже где-то в другой реальности, как Москва, Петербург, Екатеринбург и так далее. Все будет подвержено эскалации войны», – заявил Подоляк.

Сообщения о размещении систем ПВО «Панцирь» на крышах зданий в Москве связаны именно с подобными угрозами, озвученными Подоляком, поясняет российский медиатехнолог Ярослав Федосеев.

«Вот зачем ПВО в Москве. Прошу обратить внимание на тезис про «некую внутреннюю эскалацию, а не удары ВСУ». Удары могут наноситься с территории России», – отметил Федосеев.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что слова Подоляка рассматриваются всерьез.

«Мы с вами вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с Дарьей Дугиной. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений – намерений оградить себя от такой опасности. Сейчас можно только констатировать: перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается», – сказал Песков.

Пескова традиционно подверг критике бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков, выразивший мнение, что угроза нанесения удара по российским столицам – результат ошибок планирования СВО и затянувшейся кампании.

«Если цель изначально заключалась в том, чтобы максимально затянуть, а потом позорно (и с наибольшим ущербом) проиграть войну – то придумать лучшую стратегию, чем сейчас – было бы трудно самым талантливым стратегам…

Если же цели были все-таки изначально какие-то другие, то… Но ведь никто из руководителей операции не подвергнут взысканиям!» – комментирует Стрелков.

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