У Зеленского анонсировали удары по Крыму, Екатеринбургу, Питеру и Москве

Украина будет наносить Удары по Крыму, а также обещает «неспокойную жизнь» Москве, Екатеринбургу и Санкт-Петербургу.

Об этом в эфире украинского «24 канала» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Территории, оккупированные Россией, являются неотъемлемой частью Украины, и все, что Украина будет делать на этих территориях по освобождению, в том числе нанося максимальный ущерб российской технике и живой силе, уничтожая все, что там находится с маркировкой «Российская Федерация» – это абсолютно законно и абсолютно корректно. Мы будем уничтожать все, что находится на оккупированных территориях, в том числе на полуострове Крым…

Здесь будем разрушать, уничтожать, потому что это – полноценная война, президент Зеленский неоднократно говорил о том, что нет ни единого варианта остановить эту войну…

Внутренняя эскалация войны в России неизбежна, и будут наноситься удары по разным целям. Почему, кем и зачем – это уже другой вопрос, и мы его не можем сегодня обсуждать…

Украина удары по России не наносит, но, тем не менее, логика войны и эскалация войны внутри, на внутреннем рынке России будет неизбежной. В том числе, подвержены будут и такие города, которые изнеженные, ленивые города, думали, что они живут уже где-то в другой реальности, как Москва, Петербург, Екатеринбург и так далее. Все будет подвержено эскалации войны», – заявил Подоляк.