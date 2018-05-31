31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
  520 просмотров
Киев, Компромат, Криминал, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина

«Убийца» Бабченко кидал зиги, служил у Филарета и «боролся» с контрабандой в мобильной группе СБУ


В соцсетях активно комментируют вскрывшийся любопытный факт из стремительно набирающего скандальные обороты “дела Аркадия Бабченко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В частности, известный российский историк и архивист Александр Дюков обратил внимание на один из эпизодов деятельности «убийцы» Бабченко на Донбассе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


“Итак: прессуемый СБУ глава украинско-германского СП “Шмайсер”, выполняющего заказы минобороны Украины, Борис Львович Герман нанимает боевика “Правого сектора”, бывшего иеродиакона УПЦ КП Алексея Цымбалюка (на фотографии справа) для убийства Бабченки. А в зоне АТО этот неонацист-иеродиакон “останавливал контрабанду, работая в мобильных группах СБУ”, – написал Дюков.

“Бедное “Радио Свобода”, как им тяжело в таких условиях линию партии гнуть”, – иронично добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть