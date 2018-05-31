31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

520 просмотров

«Убийца» Бабченко кидал зиги, служил у Филарета и «боролся» с контрабандой в мобильной группе СБУ

В соцсетях активно комментируют вскрывшийся любопытный факт из стремительно набирающего скандальные обороты “дела Аркадия Бабченко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В частности, известный российский историк и архивист Александр Дюков обратил внимание на один из эпизодов деятельности «убийцы» Бабченко на Донбассе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Итак: прессуемый СБУ глава украинско-германского СП “Шмайсер”, выполняющего заказы минобороны Украины, Борис Львович Герман нанимает боевика “Правого сектора”, бывшего иеродиакона УПЦ КП Алексея Цымбалюка (на фотографии справа) для убийства Бабченки. А в зоне АТО этот неонацист-иеродиакон “останавливал контрабанду, работая в мобильных группах СБУ”, – написал Дюков.

“Бедное “Радио Свобода”, как им тяжело в таких условиях линию партии гнуть”, – иронично добавил он.