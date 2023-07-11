Участник освобождения Лисичанска получил 13 лет тюрьмы

Олег Кравцов.  
11.07.2023 00:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политические репрессии, СБУ, Украина


На Украине репрессировали очередного участника боев за освобождение Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

На Украине репрессировали очередного участника боев за освобождение Донбасса. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Благодаря безоговорочным доказательствам Службы безопасности еще один участник террористической организации «ЛНР» получил реальный срок заключения. Речь идет о боевике с позывным «Бледный», который в начале полномасштабного вторжения России присоединился к оккупационным группировкам Южного военного округа с РФ.

В рядах захватчиков он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Лисичанском направлении и захватывал украинские населенные пункты в Луганской области», – отмечается в сообщении.

Указывается, что военный попал в плен во время боев вблизи поселка Белогоровка в сентябре 2022 года.

«По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Как установило следствие, боевиком оказался местный житель, который с апреля 2019 активно обстреливал позиции украинских войск на востоке Украины», – добавил в СБУ.

Его судили по двум тяжелым статьям: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

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