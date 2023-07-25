Украина безуспешно атаковала российский корабль

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночью Украина попыталась потопить корабль Черноморского флота.

Как сообщили в Минобороны РФ, речь идет о патрульном корабле «Сергей Котов», который находился в 370 километрах от Севастополя.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Атака была отбита, корабль не пострадал и продолжает нести боевую службу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя). В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет», – сообщили в военном ведомстве.

«Сергей Котов» был принят в состав ЧФ в прошлом году. Его построили на керченском Судостроительном заводе им. Бутомы. Как сообщал «ПолитНавигатор», корабль вооружен крылатыми ракетами «Калибр», способен нести вертолет и несколько беспилотников.