25.11.2018, Киев,   Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Крым, Провокации, Россия, Украина
Просмотров:

Украина готовит вторую попытку прорыва Керченского пролива и зовет на помощь «партнеров»

Украина, похоже, готовит вторую попытку прорыва Керченского пролива, однако на этот раз из Азовского моря – российские пограничники зафиксировали, что из украинского порта Бердянск вышло два бронекатера класса Гюрза и на предельной скорости направились в район Крымского моста.

Керченский пролив, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее был перекрыт после утренней провокации ВМС Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Тем временем МИД Украины распространил заявление, в котором апеллирует к западным «партнерам».

«Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли черту и стали агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу по отношению к кораблям ВМС ВС Украины. Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву.

МИД Украины предпримет все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования. Также безотлагательно будем информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а, следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества», – заявляет МИД Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть