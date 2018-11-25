Украина готовит вторую попытку прорыва Керченского пролива и зовет на помощь «партнеров»

25.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Украина, похоже, готовит вторую попытку прорыва Керченского пролива, однако на этот раз из Азовского моря – российские пограничники зафиксировали, что из украинского порта Бердянск вышло два бронекатера класса Гюрза и на предельной скорости направились в район Крымского моста.

Керченский пролив, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее был перекрыт после утренней провокации ВМС Украины.

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Тем временем МИД Украины распространил заявление, в котором апеллирует к западным «партнерам».

«Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли черту и стали агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу по отношению к кораблям ВМС ВС Украины. Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву.

МИД Украины предпримет все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования. Также безотлагательно будем информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а, следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества», – заявляет МИД Украины.