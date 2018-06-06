06.06.2018, Киев, Максим Карпенко
  748 просмотров
Донбасс, Провокации, Украина

Украина использует заключенных для провокаций против ЛДНР


На Украине готовится провокация с использованием холодного оружия с символикой ДНР и ЛНР.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил общественник Геннадий Сивак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


По его словам, в Криворожской исправительной колонии №80 обнаружен факт массового изготовления ножей и сабель с символикой донбасских республик. Это, по мнению Сивака может быть использовано с целью совершения диверсий или провокаций.

«Для каких целей на Украине изготавливают холодное оружие с такой символикой непонятно. Можно предположить, что оно будет использовано диверсионными группами на территории Донецка и Луганска. С такими ножами их, возможно, будут какое-то время считать за своих, а, может быть, будут использовать для того, чтобы подбрасывать в качестве улик и доказательств кому бы то ни было, как это сейчас модно на Украине, чтобы обвинить в сепаратизме и госизмене», – заявил Сивак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть