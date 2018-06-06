06.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина использует заключенных для провокаций против ЛДНР

На Украине готовится провокация с использованием холодного оружия с символикой ДНР и ЛНР.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил общественник Геннадий Сивак.

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По его словам, в Криворожской исправительной колонии №80 обнаружен факт массового изготовления ножей и сабель с символикой донбасских республик. Это, по мнению Сивака может быть использовано с целью совершения диверсий или провокаций.

«Для каких целей на Украине изготавливают холодное оружие с такой символикой непонятно. Можно предположить, что оно будет использовано диверсионными группами на территории Донецка и Луганска. С такими ножами их, возможно, будут какое-то время считать за своих, а, может быть, будут использовать для того, чтобы подбрасывать в качестве улик и доказательств кому бы то ни было, как это сейчас модно на Украине, чтобы обвинить в сепаратизме и госизмене», – заявил Сивак.