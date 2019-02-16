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16.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Общество, Украина
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Украина лидирует в Европе по смертям из-за питания

Украина занимает первое место в рейтинге смертей, вызванных неправильным питанием

Об этом пишет киевский журнал “Новое время”, ссылаясь на исследование, проведенное в 2018 году Йенским университетом имени Фридриха Шиллера по заказу ВОЗ.

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“Ученые проанализировали данные 51 страны европейского региона за период с 1990 по 2016 год и определили, что именно Украина занимает первое место в рейтинге смертей, вызванных неправильным питанием. Она опережает не только развитые западные страны, но и бывших соседей по соцлагерю, в числе которых Беларусь, Грузия, Молдова, Узбекистан. По данным ис­­­­следования, в 2016 году почти 40% всех смертей в Украине были связаны в той или иной степени с неправильным питанием”, – отмечается в публикации.

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