Украина мешает интеграции постсоветских стран в ЕАЭС – эксперт

11.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Без умиротворения одержимой Украины вопрос интеграции постсоветских стран в состав Евразийского экономического союза слишком болезненный.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мешает евразийской интеграции сейчас на постсоветском пространстве? То, что из этой интеграции выпадает Украина.

Это сильно бьёт: по Белоруссии, и по Казахстану, и другим государствам. Если нам, не говорю о том, что нужно принять Украину в Евразийский экономический союз – это не серьезно, но возможно восстановление деятельности Украины в рамках СНГ.

Если Украина перестанет для нас рассматриваться как государство не совсем дружественное, то в этом случае удастся нам, на постсоветском пространстве, усилить взаимодействие не только в рамках Евразийского экономического союза…Что будет делать США? Они не будут это приветствовать», – резюмирует эксперт.

Ранее, как сообщал Владимир Евсеев, отношения России и Запада не улучшатся до тех пор, пока не будет решен вопрос Украины.