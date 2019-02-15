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Украина оказалась несовместима с НАТО – там не используют мову
Украинская армия не совместима с НАТО ни организационно, ни ментально. Об этом в эфире телеканала «112» заявил бывший замкомандующего ВМСУ, адмирал Игорь Кабаненко, передает корреспондент «ПолитНавигатор».
«К сожалению у нас доктрины переведены с Советского Союза. Даже доктринальное обозначение операции у нас не такое, как в НАТО», – сказал Кабаненко.
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«Мало кто из офицеров владеет английским и французским языком. А как стать совместимыми, не читая документы на языке оригинала? И главное – в это надо верить, то есть воспринимать на ментальном уровне», – сказал Кабаненко.
Метки: Игорь Кабаненко, НАТО
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