15.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Украинская армия не совместима с НАТО ни организационно, ни ментально. Об этом в эфире телеканала «112» заявил бывший замкомандующего ВМСУ, адмирал Игорь Кабаненко, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

«К сожалению у нас доктрины переведены с Советского Союза. Даже доктринальное обозначение операции у нас не такое, как в НАТО», – сказал Кабаненко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Существуют проблемы и гуманитарного плавна.

«Мало кто из офицеров владеет английским и французским языком. А как стать совместимыми, не читая документы на языке оригинала? И главное – в это надо верить, то есть воспринимать на ментальном уровне», – сказал Кабаненко.