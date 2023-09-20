Украина потеряет поддержку в мире из-за своей бескомпромиссности – киевский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если позиция Украины так и останется бескомромиссной и не будет предусматривать затухания конфликта, она потеряет поддержку.

Об этом в эфире «Студии Руслана Бизяева» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам эксперта, многие страны сегодня смотрят на возможность выхода из украинского кризиса как на путь для разрешения собственных конфликтов.

«Вопрос не столько в сочувствии и поддержке позиции Украины, народа Украины, правительства, сколько в практической стороне разрешения войны, правильный ли путь предлагается, все ли с ним согласны. Только ли до победного конца и только ли горячим путем. Мне кажется, здесь многое зависит от тех акцентов, которые сейчас ожидают от Украины. Если позиция будет жесткой, однозначной, бескомпромиссной, то есть, не допускающей каких-либо затуханий, перехода из горячей фазы, военной, в политико-дипломатическую при каких-то условиях, то это может существенно накалить ситуацию в ассамблее и может быть источником серьезного внутреннего размежевания. Возможно, если будет избрана, и мы это услышим, многомерная, полимасштабная позиция Украины, где будет изложена принципиальная позиция в отношении и суверенитета, но будут изложены и разные допустимые варианты защиты суверенитета, включая диалоговые форматы, а также предложен инструментарий, который еще не использовался, я допускаю, что в таком случае Украина может получить куда большую и широкую публичную поддержку и изменить атмосферу не только в вопросе украинском, но и в целом в вопросе будущего диалога о том, как строить дальше коллективную систему безопасности и как строить дальше коллективную систему принятия глобальных решений», – рассуждал Ермолаев.