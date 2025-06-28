Украина пройдет через многолетние унижения ради морковки евроинтеграции

Бесконечные переговоры о перспективах вступления в ЕС для Украины обернутся новыми экономическими потерями.

Об этом в эфире видеоблога «Apasov» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Венгрия заблокировала открытие переговоров о первом кластере между Украиной и ЕС. Нам надо решить сейчас вопрос с Венгрией… Но открытие этих кластеров – это еще один симулятор. Нам теперь открытие переговоров по каждому кластеру будут объявлять так же, как объявляли каждое подписание соглашения безопасности с каждой из 27 стран, а потом говорить, а у нас нет гарантии безопасности.

Во-первых, эти переговоры могут затянуться на много лет вперед. Турция прошла большинство кластеров, но так и не достигла успеха. Во-вторых, решение должно быть ратифицировано всеми парламентами стран-членов участниц ЕС. Представьте себе, что потом парламент Венгрии не ратифицирует это соглашение, оно не вступит в силу», – сказал Бортник.