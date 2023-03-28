Украина расплачивается сотнями миллиардов за безумную эмиссию гривны

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В 2023 – 2025 годах украинские расходы по обслуживанию эмиссионных ОВГЗ могут превысить 235 миллиардов гривен.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил Нацбанк Украины.

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«Ожидаемая расчетная сумма процентных платежей в 2023 – 2025 годах по этим ценным бумагам составит 235,4 млрд грн при соблюдении учетной ставкой НБУ прогнозной траектории», – говорится в ответе НБУ на запрос «Экономической правды».

При этом подчеркнули, что эти расчеты приблизительны, поскольку сумма выплат напрямую зависит от размера учетной ставки.

«Сумма процентных платежей по военным ОВГЗ, приобретенным НБУ у Министерства финансов Украины в течение 2022 года, которую должен получить Национальный банк за весь срок обращения этих ОВГЗ, пока не известна, поскольку зависит от среднего значения учетной ставки НБУ за каждый соответствующий годовой период», – обратили внимание регулятор.

Напомним, что эмиссию гривны Нацбанк начал после начала российской СВО, когда украинской парламент, внеся изменения в законодательство, позволил регулятору покупать правительственные облигации. В первый месяц НБУ выпустил 20 миллиардов, в следующие месяцы эта сумма только росла, достигнув в июне 110 миллиардов.

Примечательно, что финансовую помощь от Запада Украине запрещено использовать для финансирования оборонного сектора.

Таким образом Запад фактически взял на себя финансирование украиснкого бюджета за исключением военных расходов, но при этом из ЕС и США идут массовые поставки бронетехники, РСЗО, самолетов, артиллерии, снарядов и так далее.