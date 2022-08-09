Украина снова успешно атаковала Крым

Новости Украины

Украина нанесла удар по российскому военному аэродрому в Крыму возле города Саки. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах и последующей детонации на территории, в воздух поднимаются клубы дыма. Официальной информации со стороны властей Крыма нет. Но посол ЛНР в России Родион Мирошник уже сообщил, что причиной взрывов стал прилет снарядов со стороны Украины. По одной из версий, удар мог быть нанесен из Одесской области американскими ракетами. Однако есть и те, кто настаивает, что это была диверсия, а не ракетная атака – ведь ПВО молчала.





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«Крым надежно защищен», говорили они», – злорадствует проживающий на Западе блогер Анатолий Шарий, который в 2014 году хвалился, что знает, как вернуть полуостров Украине.

Работающий на Донбассе военкор Юрий Котёнок констатирует:

«Это уже даже не «красная линия». Это прямой казус-белли, после которого и дальше говорить об «СВО», как минимум, странно. Пора произнести, наконец-то, что уже имеет место по факту — мы на войне».

Политолог Сергей Марков предупреждает об угрозе удара по гражданским объектам.

«ВСУ нанесли удар по Крыму ракетами. По району Саки. Первый раз по Крыму. И пока по военным объектам. Но нет сомнения, что дальше будут удары по городам и по мирному населению. Потому что киевский режим активно использует политику государственного терроризма. И этот режим должен быть уничтожен во имя гуманизма и человеческой цивилизации».

Экс-советник главы ДНР Александр Казаков считает, что Россия неизбежно ответит.

«Кто-то хотел, чтобы СВО шла быстрее и интенсивнее? Ну, ждите теперь. Думаю, в ближайшее время мы услышим обращение к народу либо от Верховного Главнокомандующего, либо от кого-то из его ближайших соратников», – комментирует Казаков.

Генерал СВР в отставке Леонид Решетников считает, что российской армии необходимо отодвигать линию фронта как можно дальше от границ РФ.

«Ясно одно: укры все-таки втягивают Крым в зону боевых действий, как это было с приграничными районами Белгородской Курской, Брянской областей. Сначала редкими акциями, а затем на регулярной основе. Эффективного противодействия с нашей стороны всё еще нет. Это же может случиться и с Крымом. Не раз писал: кардинально прекратить подобные обстрелы, в том числе Донецка, могут только масштабные наступательные действия русской армии, а не бои местного значения. За полгода при всех сложностях можно подготовить и настроить наши вооруженные силы к таким действиям», – комментирует Решетников.