Украина собирается помочь Японии отобрать у России Курилы

18.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Чтобы отвоевать Крым и Донбасс, Украина должна обратиться за помощью ко всем странам, имеющим территориальные претензии к России.

Об этом в эфире украинского телеканала «Эспресо» заявил депутат Верховной рады Павел Кишкар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, через 10-15 лет у нас будет достаточно правильный контакт с нашими западными партнерами. С Японией в том числе и другими странами, у которых есть территориальные конфликты с РФ. Они могут быть решены, когда закончится доминирование кремлевской России. Все поймут, что Украина — это ключ к разрешению всех территориальных конфликтов. В том числе, сирийского», – сказал Кишкар.

Война с Россией будет кровавой, но Украина сможет оптимизировать потери, если ей на помощь придет флот США.

«Как бывший военный я уверен, что нам придется с оружием в руках возвращать эти территории. Другого история России нам не предлагает. Любой конфликт с Россией как с империей заканчивался большой кровью. Но лет через 5, благодаря привлечению ВМС США, я думаю, с минимальными потерями мы сможем деоккупировать эти территории — Крым и Восточную Украину», – сказал Кишкар.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, боевики АТО объявили Кишкаря “продажной тварью”.