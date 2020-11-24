Украина создает карательные мобильные группы на оккупированной части Донбасса

24.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинская генпрокуратура займется сбором доказательств о «военных преступлениях», совершенных на территориях ЛДНР, которые перешли под контроль киевского режима в 2014 году.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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Он сообщил, что его ведомство находится в постоянном поиске, как еще усовершенствовать методику расследования, активизировать его, найти новые доказательства.

«Последствия вооруженного конфликта обязывают находить новые инструменты. Опять же, обратившись к международному опыту и проаудировав наши дела, мы вышли на ряд проблем. Например, не всегда оперативно фиксировались факты по горячим следам, и не было стандарта правовой оценки преступлений, в том числе для возможности рассмотрения кейсов в международных инстанциях», – сказал замгенпрокурора.

«Поэтому мы планируем запустить новый инструмент — мобильные группы. Предполагается, что они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм, прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории. Речь идет об освобожденных территориях в 2014–2015 годах.

Несмотря на то, что прошло более пяти лет, на месте событий могут быть доказательства, имеющие значение для расследований, свидетели и жертвы, которые помогут восстановить хронологию событий», – сказал Мамедов.

Он добавил, что рассматривается вариант создания шести таких групп сроком действия на полгода и разделением их работы по территориальному принципу. В каждую из таких групп войдет прокурор, следователь, а в отдельных случаях и эксперты – судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители минобороны.

Примечательно, что будут расследоваться отнюдь не факты о военных преступлений украинских военнослужащих, о чем неоднократно сообщали как западные правозащитники, так и ООН. Так, Мамедов уточнил, «речь идет о преступлениях против основ национальной безопасности Украины…».