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16.06.2018, Раздольное, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Украина заставила самолет совершить вынужденную посадку в Донбассе


Украинские военные вынудили совершить посадку легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» в зоне «ООС» в Донбассе. Двое пилотов были задержаны.

Об этом сообщает пресс-центр «ООС», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации военного ведомства, около 6:30 солдаты ВСУ в районе населенного пункта Раздольное заметили летящий самолёт и сообщили об этом в пункт управления противовоздушной обороны.

«Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» вынудили к посадке. Управляли легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил. Указанных граждан и самолет передали в отдел Национальной полиции Украины», – говорится в сообщении.

По словам силовиков, решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности.

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