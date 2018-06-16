|1 504 просмотров
Украина заставила самолет совершить вынужденную посадку в Донбассе
Украинские военные вынудили совершить посадку легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» в зоне «ООС» в Донбассе. Двое пилотов были задержаны.
Об этом сообщает пресс-центр «ООС», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
По информации военного ведомства, около 6:30 солдаты ВСУ в районе населенного пункта Раздольное заметили летящий самолёт и сообщили об этом в пункт управления противовоздушной обороны.
«Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» вынудили к посадке. Управляли легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил. Указанных граждан и самолет передали в отдел Национальной полиции Украины», – говорится в сообщении.
По словам силовиков, решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.