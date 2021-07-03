Украинцы подстрекают болгар пойти на прорыв российской границы

03.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В порт Одессы для участия в совместных украино-НАТОвских учения «Си Бриз» зашел корвет «Бодрый» ВМС Болгарии. Он известен тем, что в прошлом году зашел в закрытый Россией для плавания район и был вынужден подчиниться требованию погранслужбы ФСБ покинуть данный участок акватории.

Об этом в своем блоге сообщает бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, который теперь в Киеве на гранты Запада отслеживает морскую активность, помогая осуществлять санкции против РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Клименко призвал в этот раз не бояться России и последовать примеру нарушившего границу России эсминца Королевских ВМС Defender.

«Болгарский корвет «Бодрый» немного опоздал в Одессу на «Си Бриз-2021», но в морских районах учений уже был раньше. «Злые языки» говорят, что во время прошлого «Си Бриз-2020» он подчинился требованиям корвета береговой охраны РФ оставить один из районов учений потому что это «исключительная морская экономическая зона РФ». Надеемся, что в этом году пример HMS Defender показал всем, как надо отвечать», – подстрекает из Киева Клименко.