08.03.2018, Киев, Елена Острякова
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Галичина, История, Киев, Общество, Политика, Пропаганда, СМИ, Украина

Украинцы прозрели: “восточная Малопольша” – это про них


Слово «Украина» употребляется с предлогом «на» не только в русском, но и в остальных славянских языках, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в интервью интернет-каналу «ПолитВера» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

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«Не только в русском, но во всех славянских языках «на Украине». И в польском тоже. Поляки считают, что Украина – это окраина Польши. У поляков украинцы – это по глупости отколовшиеся от них братья их меньшие, которых желательно вернуть на путь истины», – сказал Джангиров.

До сих пор украинцы предъявляли лингвистические претензии только русским. Возможно, в связи обострившимися историческими конфликтами с поляками, теперь достанется и им.

«Украинский и польский политические мифы взаимоисключаемы. Недавно, наши наконец прозрели, что “восточная Малопольша” – это про нас. Поэтому в нынешней парадигме, когда обе стороны ушли в политический консерватизм, компромис невозможен. Тем более, что сейчас поляки, пытаясь очиститься от обвинений в Холокосте, перекладывают ответственность на украинские националистические организации», – сказал Джангиров.

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