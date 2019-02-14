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14.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Пропаганда, Скандал, Украина
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Украинцы запустили фейк об Ольге Скабеевой

Украинские СМИ распространяют фейковую новость о «жутком ДТП», в котором «серьезно пострадала» известная российская телеведущая Ольга Скабеева. Об этом, в частности, написали ресурсы «Акценты», «Знай», «Власти.нет» и другие, а первоначально фейк раздул сайт под названием «Агримпаса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, издание ссылается на некоего участника ДТП, виновницей которого, якобы, стала Скабеева. Коллеги Ольги по цеху иронизируют по поводу «хватки» украинских пропагандистов.

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«Радостная весть вчера облетела Украину: Ольга Скабеева попала в аварию. Серьезную. В которой, разумеется, сама же виновата. И уже занес руку над документом, учреждающим новый госпраздник вна Украине, президент, как ликование было оборвано. Никакая Скабеева ни в какую аварию не попадала. Оказавшаяся фейком новость была размещена в каком-то посте какого-то мужика. Который этот пост быстро потер», – пишет в своем блоге главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

А журналист ВГТРК Андрей Медведев подчеркивает, что украинские СМИ могут поднять свой рейтинг лишь за счет таких личностей, как Скабеева. «Ольгу знают на Украине. Знают и смотрят ее программы миллионы людей. Она популярна, хотя и вызывает у многих баттхерт. Ну а иначе зачем вешать фейк на своем левом кривом сайте? Кликбейт, конечно. Трафик. А как его нагнать? Только фамилией известного человека. Полагаю, что на самом деле, Оля так популярна на Украине, что прими она участие в тамошних выборах, во второй тур вышли бы Зеленский и Скабеева. И это был бы самый трудный выбор для Украины», – иронизирует Медведев.

Ранее Ольга Скабеева уже не раз попадала под атаки украинских СМИ и парламентариев. Недавно в кулуарах заседания ПАСЕ на нее набросился член украинской делегации, бывший спикер запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислав Береза. На это глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал парламентария извиниться перед журналисткой, чтобы избежать возмездия.

 

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