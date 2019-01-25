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25.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Россия, Скандал, СМИ, Украина
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Поведение дикарей с Майдана в ПАСЕ не должно удивлять

Поведение депутатов Верховной Рады и их придворного пула журналистов, набросившихся на российскую телеведущую Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ, не должно удивлять, поскольку майданщики традиционно предпочитают решать спор с оппонентами не интеллектом, а грубой силой.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Евгений Филиндаш.

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«Представители нынешней киевской власти привыкли решать любые вопросы силой. Собственно, благодаря силе, используя ее, они и пришли к власти после Евромайдана. У них в головах не укладывается, что нужно вести себя без применения силы и использовать другие аргументы, логику, вести дискуссию, общаться цивилизованно. Они это все не воспринимают. Для них проще толкать, угрожать, запугивать и т.д. Все свои вопросы они решают таким образом.

Поэтому и в Европе они ведут себя в привычном им стиле,  как, вероятно, никто больше себя не ведет. Они считают это для себя нормальным и не понимают, что нужно вести себя иначе и что со стороны их поведение воспринимается просто как дикарство. Таких людей скоро будут просто сторониться везде и избегать общения с ними на всех уровнях», – сказал Филиндаш.

«Оценка поступка Борислава Березы лежит не в плоскости политики, а в плоскости человеческих отношений, отношения к представителям средств массовой информации со стороны политиков и представителей власти в Украине. Это уже не первый подобный инцидент, и ничего необычного в происшедшем нет, особенно если учитывать уровень российско-украинских отношений, уровень радикализации в Украине, уровень популизма украинских политиков, и особенности восприятия украинских постмайданных политиков России и всего, что с ней связано. Это не первый такой случай и наверняка не последний, к сожалению», – рассуждает политолог Кость Бондаренко.

«То, что сделал Борислав Береза – недопустимо и противоречит всем нормам поведения не только депутата, но и мужчины. То, что Скабеева вела себя некорректно  – тоже, перебивать выступающего неправильно. Кто из них больше неправ? Наверное, мужчина, который толкает женщину, он больше неправ», – отметил политолог Александр Семченко.

 

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