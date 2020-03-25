Украинская система здравоохранения доживает последние дни – эксперт

25.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вместе с обнищанием украинского населения, запланированное проведение медицинской реформы окончательно уничтожит систему здравоохранения Украины.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил главный врач ГУ «Институт сердца Министерства здравоохранения» Борис Тодуров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам пытаются навязать английскую систему Национальной службы здоровья, но в нашем бюджете нет денег, чтобы оплачивать каждую услугу по тем тарифам, по которым якобы должны работать медицинские учреждения.

Априори введения с первого апреля этой так называемой реформы приведет к банкротству очень многих лечебных учреждений, и это будет катастрофа для Украины» – отметил он.

Кроме того, Борис Тодуров подчеркнул, что на Украине начались массовые увольнения недовольных «реформами здравоохранения» медицинских работников, и украинские больницы теперь пустуют.

«Почему до сих пор медицинская общественность не бастует? Если это будет продолжаться какое-то время, может, они бастовать и не будут, но наши больницы останутся без медицинского персонала.

Массовые увольнения медицинских работников уже начались в связи с эпидемией коронавируса, во многих клиниках начали увольняется сёстры», – резюмировал главврач.

Как сообщал «ПолитНавигатор», западная модель медицины, основанная на бизнесе, полностью провалилась, показав собственную неэффективность на примере борьбы с пандемией коронавируса.