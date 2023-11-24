Украинская спортсменка призналась в ненависти к полякам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская гимнастка Влада Никольченко оказалась в центре скандала после того, как публично оскорбила поляков. В своём Instagram (запрещённая в России соцсеть) она написала, что ненавидит Польшу и ее население.

На такие откровения спортсменка, являющаяся призером ряда международных турниров по художественной гимнастике, решилась после того, как опоздала на самолёт в аэропорту Варшавы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Испорченное настроение с утра. Я ненавижу эту страну, особенно людей, которые здесь живут. Я здесь только потому, что они закрыли аэропорт в моих родных местах в Украине», – написала Никольченко.

Спустя короткое время и вал критики в свой адрес она извинилась и удалила пост, пояснив, что позволила себе резкие высказывания из-за стресса, вызванного войной на Украине.

Тем не менее, Федерация гимнастики Украины вынесла спортсменке дисциплинарное взыскание.