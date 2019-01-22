Украинские боеприпасы пришли в негодность

22.01.2019, Луганск

Украинское командование продолжает поставлять в подразделения ВСУ на линию боевого соприкосновения оружие и боеприпасы, использование которых может привести к очередным небоевым потерям среди личного состава.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По полученной информации, из-за сильных снегопадов на складе боеприпасов ВСУ в населенном пункте Бараниковка, 30 км южнее Сватово, частично обвалилась крыша, вследствие чего значительная часть боеприпасов к минометам калибром 82 мм отсырела и пришла в негодность», – сообщил Марочко.

Он также добавил, что данный факт был скрыт от вышестоящего руководства, а мины, непригодные для использования, были отправлены на передовые позиции.