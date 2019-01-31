Украинские чиновники в глубинке вздрогнули после визита Авакова в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков получил инструкции в США обеспечить максимально честные президентские выборы.
Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил политтехнолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПлитНавигатора».
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«Многие заметили, что он вернулся из Вашингтона задумчивым. У Авакова есть американский карт-бланш провести эти выборы честно. Когда это министр внутренних дел заявлял на коллеги, что нарушения есть и у Зеленского, и у Тимошенко, и у Порошенко. Чиновники в глубинке вздрогнули», – сказал Джангиров.
При этом, по мнению политтехнолога, больше всех от рвения министра пострадает действующий президент.
«Он говорит: особое внимание надо уделить маленьким городам на западе Украины, в которых многие на заработках, и голосуют паспортами родственники. Мы имеем документы из пограничной службы. Доказать – три секунды. Я гарантирую, что это тюрьма. Это не про Гриценко и Тимошенко, это про Порошенко», – резюмировал эксперт.
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