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31.01.2019, [Forwarded from Васьковская Янина]Киев, Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Украина
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Украинские чиновники в глубинке вздрогнули после визита Авакова в США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков получил инструкции в США обеспечить максимально честные президентские выборы.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил политтехнолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПлитНавигатора».

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«Многие заметили, что он вернулся из Вашингтона задумчивым. У Авакова есть американский карт-бланш провести эти выборы честно. Когда это министр внутренних дел заявлял на коллеги, что нарушения есть и у Зеленского, и у Тимошенко, и у Порошенко. Чиновники в глубинке вздрогнули», – сказал Джангиров.

При этом, по мнению политтехнолога, больше всех от рвения министра пострадает действующий президент.

«Он говорит: особое внимание надо уделить маленьким городам на западе Украины, в которых многие на заработках, и голосуют паспортами родственники. Мы имеем документы из пограничной службы. Доказать – три секунды. Я гарантирую, что это тюрьма. Это не про Гриценко и Тимошенко, это про Порошенко», – резюмировал эксперт.

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