Украинские пограничники устроили для россиянок экзамен по «голодомору»

05.12.2018

Украина продолжает отказывать гражданам Российской Федерации во въезде на свою территорию.

Об этом вчера вечером на своей странице в Facebook рассказала редактор интернет-портала “Такие дела” Анастасия Лотарева.

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“Хороший город Киев, прекрасный аэропорт «Жуляны», жалко, депортируют меня из него прям вот после двух часов ожидания в не менее прекрасный город Минск. («не подтверждена цель визита», хотя ехала по приглашению от общественной организации, такие вот дела).

Два часа расспрашивали (очень вежливо) про Голодомор, украинских моряков и боинг. Также на упоминание «Мемориала» очень напряглись, перепутав его с «Бессмертным полком» и ОБД «Мемориал». Очень хочется попить воды и покурить, но пока чет нет”, – написала журналистка.

Кроме того, на Украину не пустили корреспондентку либерального телеканала “Дождь” Евгению Зобнину.

“Зобнина прилетела на Украину по приглашению правозащитного центра «Мемориал», Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива» и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу. Цель мероприятия — «показать участникам ситуацию на постконфликтной зоне, дать импульс для написания статей с объективным представлением ситуации на Донбассе». Из Киева Зобнина должна была вечером 4 декабря выехать в Краматорск.

В аэропорту Киева с журналисткой провели собеседование в отдельной комнате, на котором присутствовали две сотрудницы погранконтроля и мужчина в штатском. Зобнину спросили, кто организатор ее поездки и за чей счет она приехала на Украину. Кроме того, у нее поинтересовались, освещала ли она темы, связанные с Крымом и строительством Крымского моста, была ли на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и знала ли о введении военного положения”, – сообщила пресс-служба канала “Дождь”. Как писал “ПолитНавигатор”, после военного положения украинские пограничники устроили массовый фейс-контроль для россиян. Ранее украинский президент Петр Порошенко объявил в своем блоге о введении запрета на въезд гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.