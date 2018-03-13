13.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинские спецслужбы готовят серию провокаций в Крыму – документ

СБУ готовит серию провокаций, приуроченных к проведению выборов президента РФ в Крыму.

Об этом в своем блоге рассказал депутат Верховной Рады прошлых созывов Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В распоряжении политика оказались инструкции из СБУ, в которых прописаны мероприятия по дестабилизации, а также агенты украинских спецслужб, которые должны быть задействованы.

Согласно плану украинских силовиков планируется собрать информацию о членах избирательных комиссий на территории Крыма и списки проголосовавших избирателей. Через подконтрольные СМИ будет опубликован ряд материалов, дискредитирующих российские органы власти на полуострове, а также расписывающих «чудовищные репрессии» по отношению к крымским татарам.

«Организовать агентов «Голова» (Симферополь), «Тень», «Зорро» (Севастополь), «Отава» (Бахчисарай) на получение списков членов избирательных комиссий и лиц, которые проголосуют 18 марта 2018-го года… использовать оперативные источники в крымских СМИ «Писатель» – «Новый Севастополь», «Мила» – «Крыминформ», «Редактор» – «Крымская газета», «Ведьма», «Боярин» – «Forpost»… Использовать крымскотатарский фактор для дестабилизации обстановки на оккупированной территории…», – говорится в методичке СБУ.

В документе также указывается, что в Крым будут засылаться агенты, ведущие диверсионную деятельность.

«Отработать задания «Плавцу» и «Аскеру» приобрести сим-карты российских операторов связи для анонимных звонков о минировании избирательных участков. Обеспечить с ними надежные каналы связи, Использовать внедренных в ФСБ России агентов «Святой» (Севастополь), «Киборг» (Ялта), «Таксист», «Перевозчик», «Катала» (Армянск), «Баста», «Херсонский» (Джанкой) для дезинформации и получения надежных разведданных о преступной деятельности российских спецслужб в период выборов президента Российской Федерации… Совместно с ГУ СБУ в АРК маршрутировать в АРК агента «Гроза» (надежный, пользуется авторитетом в российской общественности Крыма, бывший руководитель херсонского управления культуры) для получения информации о реакции представителей интеллигенции на итоги выборов», – отмечается в инструкции СБУ.