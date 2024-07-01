Украинские уклонисты в Европе: между Перемогой и Победой

С сегодняшнего для украинцев в Польше ужесточили правила пребывания. Теперь персональный идентификационный номер физлица будет необходимо получить немедленно по прибытии. Ранее на эту процедуру давался месяц.

Раньше для идентификации личности беженца можно было предъявить любой документ (водительское удостоверение, украинский паспорт), теперь – исключительно украинский загранпаспорт (который «ухилянту» проблема обновить в консульстве). Также отменяются выплаты для поляков за предоставление убежища украинцам.

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В соседней ФРГ до таких жестких мер пока не дошло, однако и там оппозиционные политики уже вовсю «качают» тему: мол, неплохо было бы оставить в стране только тех украинцев, кто уже нашел работу, овладел языком и интегрируется в немецкое общество. Всем же остальным сидельцам на пособии пока еще вежливо, но уже достаточно недвусмысленно начинают указывать на дверь.

Самый свежий пример: глава «молодежки» оппозиционных христианских демократов Йоханнес Винкель предложил лишить украинских мужчин призывного возраста защиты и социалки в Германии. Типа, женщины и дети – это одно, а вот мужики пускай едут на родину, воевать с Путиным.

Винкель сказал Die Welt: вооружать Украину и при этом лишать ее солдатского мобрезерва – «прямо-таки цинично». И Винкель в Германии такой не один. Аналогичные тезисы звучат от других его однопартийцев. На месте украинцев в ФРГ стоит быть готовыми к неожиданным поворотам в сюжете уже сейчас.

В самой Украине тем временем, набирает обороты зверская мобилизационная кампания. Прошла информация, что у военнообязанных, которые не обновят данные, могут забрать даже квартиру. На первом этапе уклонистов ждет штраф, а уж если он не оплачен в течении 15 дней – можно приступать к конфискации имущества.

Учитывая, что сегодня от потенциальной мобилизации за рубежом прячутся сотни тысяч человек, украинское государство поступает более чем недальновидно. По сути, своими руками создавая значительную прослойку граждан, прямо не заинтересованных в победе ВСУ.

А уж если квартира такого гражданина находится на т.н. «оккупированных территориях» и физически отнять ее власти не могут, то владельцы такой недвижимости должны молиться за неуспех ВСУ. Ведь, если их малую родину «освободят», они сразу же лишатся квартир и домов.

Кстати, вернуться на Украину – совсем не вариант даже для тех, кому сильно повезет и кого признают негодным к службе. Как недавно заявил спикер погранслужбы Андрей Демченко, военнообязанным украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж в любом случае.

«Ранее мы действительно выпускали с территории Украины лиц, которые имели ВНЖ за границами Украины. Сейчас эту категорию граждан мы теперь не пропускаем», – заявил Демченко.

Получается, что, оказавшись между двух огней – давлением со стороны властей приютивших их стран и давлением собственной власти, зарубежные украинцы вынуждены будут делать весьма непростой выбор. Либо смириться с произволом собственного государства и отправиться на фронт в качестве пушечного мяса, либо поставить себя вне украинского закона, став преступником.

Не исключено, что в такой ситуации многие выберут третий вариант – начать сначала робко и тихо, а затем все более громко и массово высказываться в том духе, что им все равно – перемога или победа. Главное, чтобы это все закончилось, и от них, наконец, отстали.

По факту это будет единственно возможная и доступная этим людям в нынешних условиях антивоенная позиция. Воевать за Украину они не хотят. За Россию воевать и поддерживать ее они тоже в массе не будут. Но, сделав их преступниками и отрезав им путь домой, власть Зеленского сама толкает их в ряды оппозиции и к себе, и к войне. Отсидеться в стороне не получится.